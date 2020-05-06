Украина

Наставник львовян рассказал о том, как команда может приступить к занятиям.

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился своим мнением о возможном выходе из карантина и возобновлении борьбы в УПЛ.

"Когда снимут ограничения, игроки соберутся на базе, мы проведем необходимые тестирования и определим, кто в каком состоянии. Мы все прекрасно понимаем: каждый тренировался, как мог, у кого-то была возможность заниматься на свежем воздухе, кто-то сидел дома. Кроме того, я знаю ситуацию изнутри, держу руку на пульсе, постоянно общаюсь со всеми подопечными, знаю, кто чем занимается. Уверен: никаких сюрпризов во время первого тестирования не будет.

Поддерживал с бразильцами общение через переводчика. Разумеется, им в такой ситуации вдвойне сложно, но здесь всей стране было непросто.

О тренировках конкретнее можно будет сказать только после 12 мая. Тогда я встречусь с руководством, мне объяснят, что можно, чего нельзя, какие ограничения сняли, какие остались. В наихудшей ситуации придется проводить небольшие тренировки по несколько человек и по сокращенному времени. Такой режим будет сложным прежде всего для тренерского штаба.

Две недели – конечно, мало, это недостаточный срок. У нас будуть трудности, но мы понимаем, что такие же трудности ждут все другие команды. Что ж, придется нам играть тактически грамотно", – рассказал Меликян в интервью официальному сайту УПЛ.

На данный момент Львов занимает 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 21 пункт.

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