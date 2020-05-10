Украина

Украинские гранды еще не полностью расплатились за трансферы бразильцев.

Представители Палмейрас предоставили финансовый отчет за минувший год, согласно которому стало известно, что украинские гранды Шахтер и Динамо еще не полностью рассчитались с бразильским клубом за переходы защитника Витао и полузащитника Че Че.

Как сообщает Globo.com, "горняки" еще должны выплатить за Витао порядка 720 тысяч евро, тогда как киевляне за Че Че — 950 тысяч евро.

Интересно, что Динамо, в свою очередь, требует от Сан-Паулу выполнить контрактные обязательства касательно перехода Че Че. По неофициальной информации, "бело-синие" должны получить за бразильца порядка пяти миллионов евро.

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