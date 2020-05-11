Бразильский хавбек заявил о готовности вернуться на Донбасс Арену ради прощального матча Дарио Срны.
Фернандиньо, Getty Images
11 мая 2020, 06:59
Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо, известный украинским болельщикам по выступлениям за донецкий Шахтер, признался, что до сих пор поддерживает хорошие отношения со своими бывшими одноклубниками.
"Больше всего из Шахтера поддерживаю контакт с Срной и Шевчуком, минимум каждую неделю общаемся. Это игроки, с которыми я провел очень хорошее время в Шахтере. Также общаюсь с Тайсоном, Марлосом, Мораесом, с тем ребятами, которые играли там, когда я был — Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо. С Луческу мы общаемся всегда, он планировал как раз визит в Англию. Степаненко начинал играть с нами и очень многому научился. Я счастлив, что сейчас он показывает качественный футбол и я ему помог в этом".
Кроме того, бразильский хавбек заявил о готовности поучаствовать в прощальном матче Дарио Срны, который планирует провести его на Донбасс Арене после завершения боевых действий в Донецке.
"Конечно же, это действительно огромное желание для меня — вернуться в Донецк. В прошлом году обсуждали, что можно провести такой поединок, чтобы отметить 10-летие Кубка УЕФА. Но из-за войны это было невозможно, но я думаю, что это останется в наших планах и мы реализуем это", — заявил Фернандиньо в программе Великий футбол.
Напомним, ранее Фернандиньо с теплотой вспомнил свой период выступлений за донецкий Шахтер.
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