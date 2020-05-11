Украина

Бразильский хавбек заявил о готовности вернуться на Донбасс Арену ради прощального матча Дарио Срны.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо, известный украинским болельщикам по выступлениям за донецкий Шахтер, признался, что до сих пор поддерживает хорошие отношения со своими бывшими одноклубниками.

"Больше всего из Шахтера поддерживаю контакт с Срной и Шевчуком, минимум каждую неделю общаемся. Это игроки, с которыми я провел очень хорошее время в Шахтере. Также общаюсь с Тайсоном, Марлосом, Мораесом, с тем ребятами, которые играли там, когда я был — Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо. С Луческу мы общаемся всегда, он планировал как раз визит в Англию. Степаненко начинал играть с нами и очень многому научился. Я счастлив, что сейчас он показывает качественный футбол и я ему помог в этом".

Кроме того, бразильский хавбек заявил о готовности поучаствовать в прощальном матче Дарио Срны, который планирует провести его на Донбасс Арене после завершения боевых действий в Донецке.

"Конечно же, это действительно огромное желание для меня — вернуться в Донецк. В прошлом году обсуждали, что можно провести такой поединок, чтобы отметить 10-летие Кубка УЕФА. Но из-за войны это было невозможно, но я думаю, что это останется в наших планах и мы реализуем это", — заявил Фернандиньо в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Фернандиньо с теплотой вспомнил свой период выступлений за донецкий Шахтер.

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