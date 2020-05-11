Украина

Румынский специалист затаил обиду на португальца.

Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу поделился мнением относительно своего приемника в донецком клубе Паулу Фонсеке, который летом 2019-го перебрался из Шахтера в Рому.

"Я оставил Паулу Фонсеке команду, которая была укомплектована качественными футболистами. Но не стану скрывать, я расстроен его поведением. Он даже не поблагодарил меня за замечательную команду, которую я оставил ему. Мне хватило бы одного телефонного звонка. Фонсека начал перестраивать Шахтер на схему 4-4-2, как это было у него в Браге. Но в какой-то момент Ринат Ахметов убедил его вернуться к схеме, которую использовал я: 4-2-3-1. Эта схема была создана специально под бразильцев, на которых ориентировался Шахтер".

"Шахтер каждый год продавал игроков, когда я был в клубе. При Фонсеке ситуация немного изменилась. Но я должен отметить, что Фонсека продемонстрировал большой интеллект и способность адаптироваться. Я уверен, что помимо того неуважения, которое он продемонстрировал по отношению ко мне, у него есть навыки, чтобы хорошо выполнять свою работу в Риме. Но я также уверен, что из Браги он никогда бы не смог добраться до Рима. Он должен быть благодарным Шахтеру", — цитирует румына Corriere dello Sport.

Ранее Луческу также вспомнил о своем бывшем подопечном Генрихе Мхитаряне.

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