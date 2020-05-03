Италия

Бывший тренер Шахтера вспомнил о периоде работы с полузащитником.

Мирча Луческу рассказал о влиянии, которое он оказал на Генриха Мхитаряна в период работы в Шахтере.

"Он ключевой игрок, пускай тренеру и нужно найти для него правильную. Я сделал из него второго форварда, учитывая его умение ассистировать. Чтобы чувствовать доверие, он не должен играть в аренде, ему нужна стабильность.

В Манчестер Юнайтед у него не все получилось, потому что он действовал слишком далеко от чужих ворот, он был не в лучших условиях в тактическом плане. Мхитарян — отличный парень, мне понравилось с ним работать. При мне он стал отличным голеадором", – приводит слова Луческу InsideRoma со ссылкой на Radio Musica Television.

Отметим, что Генрих Мхитарян в сезоне-2012/13 установил рекорд УПЛ, забив 25 голов за сезон.

Ранее полузащитник рассказал о том, что благодаря Луческу поиграл в Англии, Италии и Германии.