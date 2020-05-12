Украина

Украинский форвард не примет участие в матчах до конца года.

Официальный сайт УЕФА опубликован окончательное решение касательно нарушения правил антидопинговой политики нападающим Динамо Артемом Бесединым.

Союз европейских футбольных ассоциаций решил оставить в силе действующую дисквалификацию украинского футболиста до 19-го декабря 2020 года, так как фактически отстранение находится в силе с 19-го декабря 2019 года.

Напомним, Беседин стал положительный допинг-тест после поединка группового этапа Лиги Европы против Мальме.

Отмечается, что причина такого окончательного вердикта заключается в том, что апелляция так и не была подана в Апелляционный орган УЕФА после оглашения предварительного решения от 24-го февраля 2020 года.

Ранее сам Беседин высказал свое мнение о дисквалификации, заявив о трудности принятия подобного решения.