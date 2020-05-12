Украина

Почетный президент днепрян рассказал о возможностях клуба в разрезе матчей на внешней арене.

Юрий Береза заверил, что СК Днепр-1 сможет принять участие в еврокубках, если квалифицируется туда. Проблемой мог стать возраст клуба, но днепрям уже исполнилась три года и после консультаций с УАФ новичок УПЛ получил "зеленый свет".

"Был два дня назад на Днепр-Арене и могу сказать, что состояние газона на ней отличное. Это самая приятная новость для меня за последние дни. Что касается Днепра-1, то мы имеем сегодня прекрасную базу. С начала карантина мы по сути ввели военное положение на территории базы: закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы.

По сути, мы смогли проконтролировать передвижения всех людей, связанных с клубом. Команды U-21 и U-19 мы распустили, оставив лишь основную команду. Все игроки остались на базе и отнеслись с пониманием, мы все конфликты уладили. Тренерский штаб также на базе, а Дмитрий Михайленко — постоянный ее житель.

Мы поделились на несколько групп. Основная группа — это игроки, которые восстанавливались и работали с врачами. Мы прислушивались к рекомендациям МОЗ, которые касались сохранения жизней. Думаю, что за это время команда еще больше наладила морально-духовные отношения. Все понимали, что их поведение сегодня повлияет на команду завтра", — сказал Юрий Береза в программе Великий футбол.

"Рад сообщить, что этот карантин мы прошли достаточно уверенно. Игроки тренировались отдельно благодаря большому количеству игровых полей. Мы больше работали над индивидуальными качествами футболистов.

Команда не выполнила задание выхода в первую шестерку. Этот карантин дал нам возможность отработать то, что мы не смогли показать в течение сезона. Горжусь игроками, они понимают, что есть задание – претендовать на еврокубковую зону. Это идея, которая объединяет и двигает клуб вперед.

В марте этого года нам исполнилось три года и мы с самого начала начали консультацию с УАФ касаемо возможности участвовать в еврокубках в случае выхода туда. На сегодняшний день по регламенту у нас есть возможность сыграть в еврокубках, если мы завоюем это право".

Дмитрий Михайленко ранее рассказал о том, как улучшает свои тренерские навыки во время карантина.