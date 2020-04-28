Украина

Главный тренер Днепра-1 — о том, как проводит время на карантине.

Дмитрий Михайленко рассказал, как проводит время, пока чемпионат Украины приостановлен.

"Я живу на базе клуба. То есть постоянно нахожусь в рабочем процессе, погруженный в него. Вижу здесь ежедневно наших футболистов: большинство игроков Днепра-1 — местные, то есть они живут в городе и могут приезжать на базу. Также здесь регулярно вижусь с представителями своего тренерского штаба. Работы хватает – например, постоянно просматриваю наши матчи, пытаюсь понять, что нужно усовершенствовать.

О кондициях игроков Днепра-1:

"С одной стороны, я не очень переживаю, потому что почти всех подопечных регулярно вижу на базе. С другой, четко осознаю: где-то на 50% будет потеря игрового тонуса — этого не избежать. В любом случае, надеемся на профессионализм игроков".

Игрокам кажется, что они легко приведут себя до нужных кондиций. Мне же очевидно, что две недели надо для подготовки кондиций и еще два-три матча, чтобы показать нужный уровень игры.

О том, следит ли за чемпионатом Беларуси:

"Нет. Дело в том, что я смотрю футбол не для эстетического наслаждения, а с практическим интересом. За время карантина, например, просмотрел несколько игр Баварии времен Гвардиолы и Тоттенхэма эпохи Почеттино".

"Если я смотрю футбол, то хочу от увиденного взять что-то для себя — например, как улучшить культуру прессинга. В нашем клубе есть люди, которые просматривают игры с другими целями — допустим, для того, чтобы оценить того или иного исполнителя", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Ранее Михайленко рассказал о своем помощнике Луиджи Ночентини.

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