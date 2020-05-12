Украина

К игроку был предметный интерес, однако потом все резко затормозило.

Данило Силва рассказал, что предметный интерес был, когда сборной руководил Олег Блохин, однако затем все угасло.

"Когда еще тренером сборной был Олег Блохин, был предметный интерес. Но на тот момент я еще не провел в Украине пять лет, поэтому и вопрос натурализации не стоял".

"В дальнейшем же, уже когда формально я мог стать украинцем, то все так и осталось на уровне разговоров – на меня никто из Федерации футбола Украины не выходил", — приводит слова Данило Силвы официальный сайт Динамо.

Напомним, что бразилец выступал за Динамо на протяжении семи лет.

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