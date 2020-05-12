К игроку был предметный интерес, однако потом все резко затормозило.
Данило Силва, ФК Динамо
12 мая 2020, 23:25
Данило Силва рассказал, что предметный интерес был, когда сборной руководил Олег Блохин, однако затем все угасло.
"Когда еще тренером сборной был Олег Блохин, был предметный интерес. Но на тот момент я еще не провел в Украине пять лет, поэтому и вопрос натурализации не стоял".
"В дальнейшем же, уже когда формально я мог стать украинцем, то все так и осталось на уровне разговоров – на меня никто из Федерации футбола Украины не выходил", — приводит слова Данило Силвы официальный сайт Динамо.
Напомним, что бразилец выступал за Динамо на протяжении семи лет.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.