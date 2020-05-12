Украина

Динамо провело общекомандную тренировку после того, как в Украине ослабили карантин.

Сергей Сидорчук рад наконец вернуться в тренировочный процесс с партнерами по команде.

"Можно сказать, что это тот же тренировочный процесс, только уже ближе к нормальному, игровому. Было не очень тяжело, мы провели первые беговые серии. Все в команде соскучились друг по другу, было много эмоций, может, иногда даже чересчур (улыбается), никто не хотел проигрывать".

"Первый раз за время карантина собраться всей командой — это сравнимо с выходом из отпуска, такие же ощущения. Раньше мы тренировались в группах по 3-4 человека, а сейчас наконец пересеклись с ребятами, которых долго не видели".

"Сначала была разминка, а затем мы провели беговые серии и мини-футбольный турнир. Первая тренировка была больше втягивающей, эмоциональной", — приводит слова Сергея Сидорчука официальный сайт Динамо.

Ранее свой комментарий дал Алексей Михайличенко.

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