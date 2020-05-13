Украина

Футболист очень рад защищать цвета дончан.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио в интервью бразильскому СМИ поделился своим мнением относительно своего нынешнего клуба.

"Шахтер — великий клуб. Играть за них здесь является привилегией для меня. Здесь есть 14 бразильцев, но у двоих из них украинское гражданство. У меня прекрасные отношения со всеми из них. Мне повезло в плане адаптации. В зарубежном клубе подобное существенно облегчает ситуацию, когда в клубе много футболистов из твоей страны", — приводит слова бразильца Bolavip.

В нынешнем сезоне 19-летний центрхава отыграл 20 матчей в футболке дончан, отметившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что футболисты "горняков" сдали тест на коронавирус.

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