Украина

"Горняки" ждут результаты тестирования, чтобы приступить к тренировкам в общей группе.

Шахтер 12 мая собрался на тренировочной базе Святошин и провел тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

"Процедура анализа займет до трех суток. "Горняки" ждут результаты тестирования, а затем можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок в общей группе", — гласит заявления клуба.

Напомним, ранее игроки и тренерский штаб Динамо узнали результаты тестов на коронавирус.