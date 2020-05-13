Украина

Наставник рассказал о ситуации во львовском клубе.

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился информацией о ситуации в клубе и рассказал, когда игроки вернутся к тренировкам.

"Все ребята тренируются по домам. Во Львове продлили карантин, поэтому пока мы не собрались. Игроки продолжают заниматься по индивидуальным программам. Но на 15 мая у нас запланирован сбор. Команда пройдет тесты. Если все будет нормально, то начнем включаться в процесс", – рассказал Санжар в интервью телеканалу Футбол 1.

На данный момент Карпаты находятся на дне турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 14 пунктов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.