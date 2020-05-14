Украина

Футболисты черниговского клуба начали выполнять легкие упражнения.

Десна вышла из карантина и начала подготовку к возможному продолжению сезона в УПЛ, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Черниговская команда в полном составе прошла тестирование на коронавирус и после получения негативных результатов приступила к тренировкам. "Северяне" собрались на базе стадиона имени Гагарина и начали с легких тренировок.

На данный момент Десна занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 16 очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер Десны Александр Рябоконь предложил вариант доигровки чемпионата.

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