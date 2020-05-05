Украина

Президент клуба рассказал о том, что "северяне" направили соответствующее предложение лиге.

Владимир Левин рассказал о том, что клуб обратился к УПЛ с предложением провести оставшиеся матчи верхней шестерки в Киеве.

"Мы очень рады, что в борьбе с COVID-19 наметилась положительная динамика, и уже в скором времени спортивные клубы могут приступить к тренировкам, а затем и к возобновлению чемпионатов.

Но я уверен, что меры предосторожности все равно нужно очень строго соблюдать, и то же окончание сезона УПЛ провести с учетом всех обстоятельств.

Учитывая ограниченное количество времени, игры в условиях три через три, и формат самого турнира, уверенны, что матчи должны пройти в одном городе.

Мы были бы рады предложить для этого Чернигов, но в нашем городе нет инфраструктуры для шести клубов, также как в Запорожье и Александрии, а вот Киев идеальное для этого место — есть сертифицированные стадионы, достаточно тренировочных баз и полей. И, к тому же, по сути три команды из шести уже находятся в Киеве (Колос, Шахтёр, Динамо).

Также немаловажный фактор — трансляторы. Смогут ли они обеспечить качественный продукт в условиях постоянных переездов? И это мы не говорим о системе ВАР, которая у нас сейчас всего одна. Ну и главный аргумент — безопасность игроков, тренеров и официальный лиц матчей — пойдут ли им на пользу постоянные переезды? Не важно, будь это самолёт, автобус или поезд. Потому давайте сделаем все правильно — мы должны учитывать все факторы, и доиграть чемпионат в одном городе, имея равне условия", — написал Владимир Левин в своем Facebook-аккаунте.

Ранее директор УПЛ назвал условия, при которых чемпионат возобновится 30 мая.