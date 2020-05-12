Украина

Тренер "северян" хотел бы доиграть чемпионат в экспресс-режиме.

Александр Рябоконь предложил сыграть четыре тура чемпионата Украины за десять дней, а затем уже отталкиваться от имеющейся ситуации.

"У меня есть свое конкретное предложение. Думаю, нашей шестерке разумнее всего было бы собраться в Киеве и с 1 по 10 июня в экспресс-режиме доиграть первый круг. Чтобы соблюсти спортивный принцип, чтобы все были в равных условиях.

Заехать в один город на 10 дней. Наверное, всем будет удобнее в Киеве. Без переездов. Заехали, через два дня на третий, с 1 по 10 число провели четыре тура. А как действовать дальше – покажет ситуация", — сказал Александр Рябоконь Телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что тренер Александрии Владимир Шаран был категорически против доигровки чемпионата в Киеве.