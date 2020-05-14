Украина

"Горняки" постепенно возвращаются к рабочему процессу.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что сегодня, 14-го мая, команда провела первую полноценную тренировку под руководством главного тренера Луиша Каштру.

Отмечается, что перед занятиями все игроки и персонал дончан измерил температуру, и лишь после этого команда приступила к работе.

Первая тренировка продлилась два часа, команда работала на контроль мяча и координацию, а также провели двухсторонку.

Ранее сообщалось, что "горняки" в полном составе сдали тест на коронавирус, который показал отрицательные результаты.