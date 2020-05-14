"Горняки" постепенно возвращаются к рабочему процессу.
Тете, фото Шахтер
14 мая 2020, 16:13
Официальный сайт Шахтера сообщает, что сегодня, 14-го мая, команда провела первую полноценную тренировку под руководством главного тренера Луиша Каштру.
Отмечается, что перед занятиями все игроки и персонал дончан измерил температуру, и лишь после этого команда приступила к работе.
Первая тренировка продлилась два часа, команда работала на контроль мяча и координацию, а также провели двухсторонку.
Ранее сообщалось, что "горняки" в полном составе сдали тест на коронавирус, который показал отрицательные результаты.