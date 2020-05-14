Украина

Подавляющее большинство клубов УПЛ поддерживает идею возобновления чемпионата 30 мая.

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий в интервью Football.ua рассказал о возможных датах возобновления матчей УПЛ, а также о том, как обстоят дела с тестированием клубов УПЛ на коронавирус.

- Когда возобновится УПЛ?

- Сегодня было рабочее заседание клубов. На заседании присутствовало все 12 клубов и подавляющее большинство поддержало идею возобновления чемпионата 30 мая. Но также в данной ситуации все зависит от решения правительства страны. Если будет позволять ситуация, то УПЛ возобновится 30 мая.

- На данный момент известно, что выборы президента УПЛ должны состояться 25 мая, но есть информация, что возможен перенос на неопределенный срок.

- Этот вопрос обсуждался на заседании, но предлагаю дождаться официального решения.

- Как у клубов УПЛ обстоят дела с тестированием на коронавирус?

- На данный момент большинство клубов уже прошло тестирование на коронавирус. Те, кто еще не прошел, они согласовали с лабораториями график прохождения тестирования и в скором времени сдадут тесты. Некоторые клубы уже имеют на руках результаты тестирования, некоторые еще ожидают. На данный момент не было зафиксировано ни одного положительного теста.

Медицинский протокол в дальнейшем еще будет согласован с профильным министерством. И только после этого будет осуществляться допуск футболистов к матчам.

- Какова вероятность, что верхняя шестерка может быть доиграна в Киеве, а нижняя — во Львове или Днепре?

- Этот вопрос также обсуждался на сегодняшнем заседании, но большинство клубов поддерживают спортивный принцип. Поэтому, скорее всего, такое не будет реализовано. Но также все будет зависеть от рекомендаций структур здравоохранения.

Вадим Адаменко, Football.ua