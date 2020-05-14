Украина

Вингер киевлян дал ответ на ряд вопросов.

Крайний полузащитник Динамо Виктор Цыганков высказал свое мнение о личных спортивных предпочтениях, а также поведал о первых впечатлениях от киевской команды.

"В футболе для меня пример для подражания — Криштиану Роналду. В теннисе люблю наблюдать за игрой Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В баскетболе мои симпатии на стороне Леброна Джеймса и Стефана Карри. Но любимый игрок — Деррик Роуз. Из-за него и начал смотреть баскетбол".

"В детстве параллельно с футболом занимался еще плаванием. Но это продолжалось недолго и на ранних этапах, в 6-7 лет".

"Незабываемые впечатления — это первый матч Динамо, увиденный мной вживую — поединок Кубка УЕФА против Валенсии в Киеве", — сказал Цыганков официальному сайту Динамо.

Ранее бывший полузащитник киевлян Сергей Рыбалка рассказал, что у него не получилось в стане "бело-синих".