Украина

Хавбек назвал причину ухода их киевского клуба.

Полузащитник рассказал о причинах своего ухода из Динамо и переходе в турецкий Сивасспор

"Я – игрок Сивасспора. У клуба было пожелание: мы разорвали контракт, чтобы они могли взять некоторых игроков для усиления, поскольку команда борется за чемпионство. Я пошел им на уступки.

Они позволили мне вернуться в Украину для восстановления после травмы. Спасибо киевскому Динамо, которое разрешило мне тренироваться на их базе.

Почему переехал в Турцию? У меня не сложились отношения с Хацкевичем. В последний день трансферного окна агент предложил поехать в Сивасспор. Я согласился, поскольку не хотел сидеть в дубле. Сначала была аренда, а затем клуб выкупил контракт.

Вернуться в Украину? Пока нет. Вернусь только в Динамо", – рассказал Рыбалка в интервью телеканалу Футбол 1.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 3 поединка в футболке Сивасспора.

Ранее сообщалось, что Сивасспор приостановил контракт с Рыбалкой до конца сезона.

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