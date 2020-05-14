Защитник останется в полтавском клубе еще на один год.
Владимир Баенко, ФК Ворскла
14 мая 2020, 22:04
Ворскла объявила о продлении контракта с защитником Владимиром Баенко на еще один год, сообщил официальный сайт клуба.
"Кроме неуступчивости и стального характера опытного бойца, нужно сказать, что партнеры по команде ценят Владимира за его сугубо человеческие качества. Он настоящая душа коллектива: может и рявкнуть, когда того требует ситуация, да и уместно пошутить", — говорится в заявлении Ворсклы.
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30-летний Баенко присоединился к полтавчанам в июне прошлого года. За это время он сыграл 13 поединков за Ворсклу.