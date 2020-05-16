Украина

Хавбек рассказал о своем состоянии после выхода из карантина.

Полузащитник Десны Владислав Калитвинцев прокомментировал возвращение к тренировкам и свое текущем физическое состояние.

"На карантине тренировался индивидуально, делал пробежки. Дома стоит велотренажер – крутил его, ничего удивительного.

Общался с одноклубниками в нашем командном чате. Самым сложным было то, что не хватало ежедневных тренировок: сидеть дома и ничего не делать – это удручало.

Конечно, кондиции не идеальны, но что-то делали за время карантина – так полностью разтренированным себя не назову.

В Беларуси в минском Динамо играет мой друг – Артем Сухоцкий. Общался, спрашивал как у них. Но как будет в Украине – еще не знаю. Конечно, хочется доиграть чемпионат. Но это уже как решат", – рассказал Калитвинцев в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, на этой неделе Десна вышла из карантина и вернулась к командным тренировкам.