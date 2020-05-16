Украина

Игрок "олимпийцев" получил серьезную травму.

Защитник Олимпика Павел Лукьянчук выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

Игроки Олимпика приступили к тренировкам, но Лукьянчук не смог присоединиться к партнерам по команде из-за разрыва передней мышцы бедра. Защитнику может потребоваться операция, а его восстановление, предположительно, займет 2,5-3 месяца.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 10 поединков в футболке "олимпийцев", отличившись одним голом.

Напомним, в пятницу Олимпик вышел из карантина и начал подготовку к возобновлению сезона в УПЛ.