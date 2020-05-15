Все игроки, тренеры и персонал собрались на базе и прошли тест на COVID-19.
Фото: ФК Олимпик
15 мая 2020, 17:57
В пятницу, 15 мая, тренерский штаб, персонал и футболисты Олимпика собрались на базе, сообщил официальный сайт донецкой команды.
Они прошли тест на коронавирус. Результаты станут известны завтра. Если все тесты будут отрицательными — команда начнет полноценную подготовку к возобновлению чемпионата в ближайшие дни.
"Олимпийцы" провели теоретическое занятие и облегченную тренировку, соблюдая все меры предосторожности и рекомендации, ранее полученные от УАФ.
Ранее Карпаты сдали тест на коронавирус.