Украина

Защитник Десны рассказал о возвращении команды после карантина.

Команды украинской Премьер-лиги вышли с карантина, а футболисты сдали обязательные тесты на наличие коронавируса в организме. Защитник черниговской Десны Андрей Гитченко рассказал о встрече с одноклубниками и возможном продолжении чемпионата в рамках нескольких городов.

"Все были рады видеть друг друга — всем надоело сидеть дома. Летнего отпуска у нас не было никогда, тем более в течение двух месяцев. Поэтому ощущения не тождественны. Тесты на коронавирус? Были опасения что ты можешь быть инфицированным и даже не догадываться об этом. Больно не было — взяли мазок и все".

"Не знаю будут ли слушать мнение обычного футболиста... Считаю, что играть нужно в одном, максимум — двух городах, так, чтобы было удобно всем командам. В каком формате? Чем быстрее мы его доиграем — тем лучше. Не растягивать соревнования на длительный срок", — приводит слова Гитченко официальный сайт Десны.

Ранее стало известно, что украинская Премьер-лига возобновится 30-го мая.