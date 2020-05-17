Украина

Испанский форвард высказался о возобновлении тренировочного процесса в Динамо.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль поделился эмоциями от первых командных тренировок после выхода из карантина.

"Тренировки проходят отлично, в хорошем настроении. На этой неделе к тому же была хорошая погода. Все игроки очень скучали по тренировкам в команде, и теперь все мы снова получаем удовольствие от работы".

"В принципе, сейчас тренировки такие же, как были до перерыва, без особых послаблений. Ведь мы собрались не после межсезонного отпуска, в период карантина тренерский штаб давал нам обязательную программу индивидуальных тренировок. Все игроки поддерживали себя в форме, поэтому тренировки сейчас такие, как обычно во время сезона".

Если украинская Премьер-лига возобновится по заранее запланированным срокам, то следующим соперником Динамо должен стать донецкий Шахтер, являющийся принципиальным соперником. Соль считает, что двух недель достаточно для того, чтобы подготовиться к встрече с "горняками".

"У нас целых две недели до матча. Думаю, этого времени вполне достаточно, чтобы быть готовыми на все сто. С нетерпением жду возобновления игр. Жаль только, что это будет совсем необычная игра принципиальных соперников — без зрителей этот матч будет ощущаться по-другому. Тем не менее, мы готовы встретиться с любым соперником", — приводит слова Соля официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее Фран Соль высказался о шансах киевского Динамо занять вторую строчку в турнирной таблице УПЛ и попасть в Лигу чемпионов.