Специалист ждет возобновления международных матчей.
Андрей Шевченко, фото УАФ
18 мая 2020, 09:19
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил надежду о том, что в сентябре вероятно может вернуться футбол на уровне национальных сборных.
"Я очень соскучился по футболу. Как раз на это время мы планировали подготовку. Сейчас самое главное — правильно разобраться в сложившейся ситуации. Думаю, что УЕФА и ФИФА мониторят ситуацию в странах, в где возвращается футбол. Для международных матчей крайне важно, чтобы все границы открылись".
"Надеюсь, что в сентябре мы будем разговаривать, имея определенную базу данных, которую нам предоставят. К этому времени футбольные чиновники должны скоординировать действия национальных сборных", — рассказал Шевченко в интервью телеканалу Футбол.
Раньше наставник также говорил, что мечтает возглавить Милан.