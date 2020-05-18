Украина

Специалист ждет возобновления международных матчей.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил надежду о том, что в сентябре вероятно может вернуться футбол на уровне национальных сборных.

"Я очень соскучился по футболу. Как раз на это время мы планировали подготовку. Сейчас самое главное — правильно разобраться в сложившейся ситуации. Думаю, что УЕФА и ФИФА мониторят ситуацию в странах, в где возвращается футбол. Для международных матчей крайне важно, чтобы все границы открылись".

"Надеюсь, что в сентябре мы будем разговаривать, имея определенную базу данных, которую нам предоставят. К этому времени футбольные чиновники должны скоординировать действия национальных сборных", — рассказал Шевченко в интервью телеканалу Футбол.

Раньше наставник также говорил, что мечтает возглавить Милан.