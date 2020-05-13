Италия

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих планах на будущее.

Андрей Шевченко признался, что мечтает когда-нибудь возглавить Милан.

"У меня есть цель: однажды вернуться в Милан в качестве тренера, – цитирует легенду "россонери" Tuttosport. – Милан был и остается в моем сердце, и я надеюсь, что наше расставание временное. Естественно, это зависит и от желания самого Милана, да и произойдет не сейчас, поскольку нынче все мои мысли сосредоточены на сборной Украины".

Андрей Шевченко выступал в составе Милана с 1999-го по 2006 годы, а затем вернулся на Сан-Сиро на правах аренды из Челси в сезоне-2008/09. На его счету 323 матча за "дьяволов" во всех турнирах и 176 голов.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко пообещал сделать все возможное, чтобы Шевченко остался тренером сборной Украины.

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