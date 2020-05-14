Украина

Такое решение приняли клубы УПЛ на всеобщем заседании.

Клубы украинской Премьер-лиги провели рабочее заседание, на котором обсуждались вопросы возобновления чемпионата.

Как стало известно Football.ua, клубами было принято решение прекратить текущий сезон в молодежных и юношеских первенствах — U-21 и U-19.

Помимо этого, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, когда возобновится УПЛ и как обстоят дела с тестированием на коронавирус у клубов высшего дивизиона.

Вадим Адаменко, Football.ua

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