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Также наставник отметил, что его штаб вырабатывает план тренировок по быстрому введению игроков в тонус.

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар прокомментировал ситуацию в клубе накануне запланированного возобновления сезона в УПЛ.

"Откровенно говоря, за период, оставшийся до рестарта чемпионата, будет очень сложно подготовить команду таким образом, чтобы все игроки были в самой оптимальной форме. Ребята находятся в разных физических кондициях. Есть футболисты, которые во время карантина могли тренироваться и выполнять беговую работу, однако некоторые попросту не имели такой возможности. Впрочем, задача тренерского штаба — всех игроков подвести под одинаковый уровень".

"Постараемся выжать максимум и сделать все возможное, чтобы мы были как можно лучше готовы к игре против Мариуполя. По настроению в команде, то все замечательно — ребята хотят работать, соскучились по футболу. Наше руководство делает шаги навстречу команде, стабилизируется финансовое положение, поэтому с точки зрения мотивации и психологии все хорошо", — цитирует наставника официальный сайт клуба.

Напомним, возобновление украинской Премьер-лиги может состояться уже 30 мая.