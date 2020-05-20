Украина

Белорусский тренер рассказал, как к бразильцу относились в украинском клубе

Главный тренер Торпедо-БелАЗ Юрий Пунтус раскрыл подробности перехода полузащитника Липе Велозу из ФК Львов.

"Липе пришлось убежать из Львова. Там ему было невыносимо тяжело находиться. Он полгода вообще не играл, но я знал, кого беру. Его команде приходилось ездить на туры на автобусе. Украина – это не Беларусь. Это дорога по 20-25 часов. Плюс не баловали питанием. И невыплата зарплат. Он посчитал, что бесплатно и голодным там нечего сидеть", – рассказал Пунтус в интервью изданию Большой футбол.

Напомним, Липе перебрался в Торпедо-БелАз на правах аренды из Львова в марте этого года. В составе белорусского клуба 23-летний игрок уже провел 6 поединков, отличившись тремя голами.