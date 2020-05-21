Украина

Экс-полузащитник Динамо рассказал, что продолжает следить за клубом.

Флорин Чернат был неприятно удивлен, что киевляне остались без еврокубков и покинули Лигу Европы от не самых сильных соперников.

"Иногда выходит смотреть еврокубковые матчи. Даже в Румынии обсуждали, почему Динамо не вышло из группы с не самыми сильными соперниками — Мальме, Копенгагеном и Лугано".

"Думаю, ответ заключается в том, что у киевлян сейчас молодые игроки, у них еще нет большого опыта. Думаю, если не через год, то через года два эта команда станет очень сильной. Футболисты лучше узнают друг друга и поймут, как взаимодействовать на поле".

"В то время, когда я приехал в Динамо, в команде были футболисты, много лет игравшие вместе — Шовковский, Ващук, Дмитрулин, Головко, Белькевич, Хацкевич, Гусин и другие. Они чувствовали друг друга и знали, куда бежать и где ожидать передачу. Думаю, скоро в “Динамо” так будет снова", — приводит слова Флорина Черната официальный сайт Динамо.

Напомним, что Чернат завершил карьеру в 2018 году в возрасте 38 лет.