Украина

Румынский экс-футболист вспомнил о своем периоде карьеры в Динамо.

Бывший полузащитник сборной Румынии Флорин Чернат рассказал о своем решении перейти в Динамо в 2001 году и объяснил, почему выбрал именно киевский клуб. Несмотря на изнурительные тренировки Валерия Лобановского, хавбек не устоял перед возможностью регулярно выступать в еврокубках.

"Я много слышал о киевском Динамо, знал, кто тренирует эту команду, и что "бело-синие" регулярно выступают в еврокубках. Для меня возможность играть в Лиге чемпионов была самым важным моментом. Это был своеобразный вызов себе, новый и важный. Лобановский хотел меня видеть в своей команде, поэтому я решил перейти в киевское Динамо".

"Перед подписанием контракта с киевлянами все в Румынии говорили мне — куда ты едешь, ты же не любишь много бегать, а у Лобановского все игроки "умирают" на тренировках. Я сказал, что ничего страшного, я смогу. Сначала для меня было тяжело привыкнуть к нагрузкам в Киеве, было много беговой работы, много тестов. Но через год-два я освоился. Сложно было на тренировках, на сборах, но при этом во время матчей чувствовал себя легко", — приводит слова Черната официальный сайт Динамо.

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Кроме того, румынский экс-полузащитник поделился мнение о тогдашнем главном тренере Динамо Валерии Лобановском, который впоследствии стал легендой и иконой киевского клуба.

"Лобановский был очень сдержанным, неэмоциональным. Вначале мне показалось, что тренер не очень хочет со мной разговаривать, но остальные ребята объяснили, что он такой человек — серьезный и дисциплинированный, не любил с кем-то спорить".

"Лобановский давал результат. С разными командами он выигрывал чемпионаты и кубки, поэтому все знают, что Лобановский — лучший тренер в СССР и Украине. Для меня это тоже был вызов — работать с таким великим тренером".

"Как я уже упоминал, сначала мне все говорили, что через 3-4 месяца я вернусь из Динамо обратно в Румынию, потому что не смогу выдержать ритм и нагрузки, которые давал Валерий Васильевич. А я провел в Киеве восемь лет, и это был хороший период", — добавил экс-футболист.