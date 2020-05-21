Украина

Экс-хавбек киевской команды назвал лучших игроков нынешнего состава.

Флорин Чернат высоко оценивает игру Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко.

"Из нынешнего состава мне понравились Цыганков и Шапаренко, который играет под 10-м номером".

"Из мирового футбола? Есть много молодых перспективных игроков. Могу назвать Фила Фодена из Манчестер Сити, 17-летнего Ансу Фати из Барселоны".

О том, где было больше всего комфортно играть:

"Мне было комфортно везде. Я такой человек, который быстро адаптируется, для меня это не проблема. В Динамо было хорошо — я выступал в Лиге чемпионов, для меня это было очень важно".

"В Турции меня поддерживали и любили, болельщики скандировали мою фамилию на каждой игре. В Сплите тоже не было никаких проблем, а про родную Румынию даже не говорю — во всех чемпионатах было хорошо", — приводит слова Флорина Черната официальный сайт Динамо.

Ранее Чернат рассказал, что вылет Динамо из Лиги Европы обсуждали даже в Румынии.