Экс-хавбек киевской команды назвал лучших игроков нынешнего состава.
Флорин Чернат (слева), ФК Динамо
21 мая 2020, 23:59
Флорин Чернат высоко оценивает игру Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко.
"Из нынешнего состава мне понравились Цыганков и Шапаренко, который играет под 10-м номером".
"Из мирового футбола? Есть много молодых перспективных игроков. Могу назвать Фила Фодена из Манчестер Сити, 17-летнего Ансу Фати из Барселоны".
О том, где было больше всего комфортно играть:
"Мне было комфортно везде. Я такой человек, который быстро адаптируется, для меня это не проблема. В Динамо было хорошо — я выступал в Лиге чемпионов, для меня это было очень важно".
"В Турции меня поддерживали и любили, болельщики скандировали мою фамилию на каждой игре. В Сплите тоже не было никаких проблем, а про родную Румынию даже не говорю — во всех чемпионатах было хорошо", — приводит слова Флорина Черната официальный сайт Динамо.
Ранее Чернат рассказал, что вылет Динамо из Лиги Европы обсуждали даже в Румынии.