Украина

Футболист рассказал, что команды вынуждены готовится в ускоренном режиме.

Хавбек львовских Карпат Егор Назарина поделился своим мнением относительно возобновления УПЛ, которое запланировано на 30 мая.

"На самом деле времени на подготовку к возобновлению сезона не так уж и много, как бы хотелось. Две недели после двухмесячного перерыва – слишком мало, но ничего не поделаешь, так сложились обстоятельства. Придется готовиться в ускоренном режиме".

"Несмотря на это я надеюсь, что мы подойдем к первому поединку в хороших физических кондициях, и в дальнейшем уже по ходу сезона будем приобретать оптимальную форму", — цитирует игрока официальный сайт "львов".

Ранее наставник Карпат Роман Санжар рассказал, что в клубе стабилизируется финансовое положение.