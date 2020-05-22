Украина

Хавбек поведал о целях команды после рестарта сезона.

Полузащитник Александрии Дмитрий Гречишкин рассказал о подготовке и задачах команды к заключительной фазе сезона после возобновления.

"Сейчас у нас мини-сборы с прицелом на восстановление чемпионата 30 мая. Стоит задача подготовиться в сжатые сроки и удачно стартовать в чемпионате. Времени действительно мало. Стараемся уделять внимание и тактике, и физике, подтягиваем удары по воротам, потому что долго поддерживали форму без мяча".

"Мы все в одинаковых условиях. Первые дни, конечно, было тяжеловато. Но сейчас втягиваемся. Должны максимально поработать, чтобы успеть к первой игре набрать форму. Хочется быстрее играть, потому что матчи всегда интереснее тренировок. Думаю, 1-2 игры, и полностью потом втянемся".

"Хочется подняться выше того места, которое мы сейчас занимаем. Поэтому надо будет постараться улучшить показатели, чтобы быть выше пятого места", — сказал Гречишкин официальному сайту клуба.

Ранее о возобновлении тренировочного процесса рассказал полузащитник Дмитрий Шастал.