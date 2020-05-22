Украина

Защитник Динамо Денис Попов поделился впечатлениями от товарищеского матча с Рухом.

Динамо и Рух расписали мировую в подготовительном спарринге.

"Эмоции и чувства позитивные. Рад вернуться на поле, сыграть наконец в футбол. Хоть матч и неофициальный. Сыграл 90 минут, чувствую себя хорошо, но, мне кажется, нужно еще набрать, чтобы было идеально".

"Как таковой, подготовки конкретно к этому матчу не было. Мы готовимся к возобновлению сезона. Было больше работы с мячами, чтобы наладить взаимодействие в команде, а также тактические упражнения. А в физическом плане все ребята на хорошем уровне".

"Во время тренировок на футбольном поле эти ограничения невозможно соблюдать. Но на базе – да, весь персонал ходит в масках, на каждом этаже стоит дезинфектор, все постоянно дезинфицируют руки. Так что все под контролем, все соблюдают правила безопасности".

"Особых изменений в требованиях не было. Главное отличие сейчас – это то, что на трибунах нет людей. Это самый большой минус. В остальном – работаем так, как и работали".

"Были моменты и хорошие, и плохие – без этого никуда. Конечно, плохо, что не забили. Хотя моменты у нас были хорошие. Просто не хватило реализации непосредственно в моментах. В принципе, особых замечаний не было".

"Важно было почувствовать игровой ритм", — приводит слова Дениса Попова официальный сайт Динамо.