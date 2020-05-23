Украина

Форвард поведал о спарринге против команды Первой лиги.

Нападающий Динамо Бенито прокомментировал товарищеский поединок, в котором его команда разошлась миром с Рухом.

"Это была хорошая игра с интересным соперником. Думаю, этот матч стал проверкой для нас, на каком этапе подготовке к возобновлению сезона находимся. Рух — добротная команда, уровня Первой лиги. Они продемонстрировали хороший футбол, действовали вместе".

"Не удалось победить? Думаю, это связано с длительной игровой паузой и большим количеством травмированных футболистов. Мы усердно тренировались во время карантина, но не получали игровой практики. Нужно оставаться сфокусированными и продолжать работать".

"У нас были хорошие моменты для взятия ворот, но не смогли забить. Это футбол, нужно дальше работать и придерживаться своих принципов", — сказал Бенито официальному сайту клуба.

Ранее свое мнение о Рухе и прошедшем поединке высказал защитник Динамо Александр Сирота.