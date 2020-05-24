Украина

Новым владельцем комплекса недвижимости стала некая зарубежная компания.

Стадион Черноморец сменил владельца по итогам аукциона с 17-й попытки, а сумма сделки составила 193 миллиона гривен (около 7,21 млн долларов). Об этом сообщает Думская, ссылаясь на информацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Новым владельцем арены, а также прилегающих к нему гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости, стала некая иностранная компания. Предполагается, что это инвесторы из Соединенных Штатов Америки.

Интересно, что изначально за стадион Черноморец хотели выручить 1 млрд 139 млн грн, но в конечном итоге имущественный комплекс обошелся покупателю на 946 млн 895 тысяч меньше от первоначальной цены.

Напомним, в мае этого года футбольный клуб Черноморец возглавил Сергей Ковалец, а его ассистентом был назначен экс-форвард одесситов Алексей Антонов.