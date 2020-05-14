Украина: Первая лига

Специалист заменил на данном посту Остапа Маркевича.

Одесский Черноморец посредством официального сайта объявил о назначении на должность главного тренера первой команд Сергея Ковальца.

51-летний тренер заменил на данной позиции Остапа Маркевича, который покинул свой пост накануне. Ассистентом Ковальца будет тренер второй команды "моряков" Андрей Ущаповский.

"Будем готовиться к продолжению чемпионата. Правда, еще не известно, когда он возобновится. Решение должно быть принято на днях", — заявил Ковалец.

Последним местом работы специалиста был киевский Оболонь-Бровар.

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