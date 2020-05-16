Украина: Первая лига

Бывший форвард Черноморца Алексей Антонов начнет тренерскую карьеру в Одессе.

Ассистентом Сергея Ковальца, недавно назначенного главным тренером Черноморца, стал Алексей Антонов — сообщил официальный сайт "моряков".

34-летний воспитанник Днепра выступал за Днепр-2, Кубань, Металлист, Зарю, Ильичевец, Днепр, Кривбасс, Актобе, Габалу, Дьирмот и Вентспилс. В сезонах 2013/14 и 2017/18 Антонов защищал цвета Черноморца (50 матчей во всех турнирах, 15 голов).

После 19-ти туров Черноморец занимает 10-е место в первенстве Первой лиги (22 очка), отставая на 15 очков от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу и на 11 пунктов оторвавшись от зоны вылета