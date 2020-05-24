Украина

Двое защитников Шахтера получили небольшие мышечные повреждения.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал, почему защитников Маркиньоса Сиприано и Исмаили не оказалось даже в заявке на товарищеский матч с Рухом (4:1).

"Исмаили должен вернуться к работе во вторник. У него было небольшое воспаление на ахилле, но это очень быстро проходит. Ничего страшного, в принципе, нет", — рассказал Каштру YouTube-каналу Шахтера.

"У Сиприано также небольшие мышечные проблемы, но на следующей неделе он уже вернется к работе", — добавил Каштру.

На счету Исмаили два гола и пять ассистов в 30 матчах за Шахтер во всех турнирах, Сиприано же в 5 матчах УПЛ наиграл 344 минуты.