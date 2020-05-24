Украина

Украинский защитник вынужденно покинул поле на 80-й минуте встречи.

Донецкий Шахтер вернулся на футбольное поле после карантина, обыграв лидера Первой лиги львовский Рух в товарищеском матче со счетом 4:1.

Невзирая на уверенную победу, данный поединок не обошелся для "горняков" без неприятных эпизодов. На 79 минуте встречи защитник Николай Матвиенко неудачно приземлился на голову во время верховой борьбы.

Некоторое время украинский центрбек оставался лежать на газоне. Впоследствии тренерский штаб заменил его на Александра Пихаленка. О степени серьезности травмы Матвиенко пока ничего неизвестно.

Посмотреть этот эпизод вы можете в видео полного матча Шахтер Рух (начало - 1:41:40):

Напомним, ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру сообщил, что Исмаили и Сиприано вернутся к тренировкам на следующей неделе.