Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча.

Шахтер в товарищеском матче обыграл лидера Первой лиги Рух, забив пять голов. Правда, один из них "горняки" отправили в свои ворота – автогол на счету Додо. 4:1.

Шахтер – Рух 4:1

Голы: Фернандо, 10, Марлос, 65 (с пенальти), Коноплянка, 73, Мораес, 81 — Додо, 9 (в свои ворота).

Шахтер (1-й тайм): Трубин (Гриценко, 29) — Додо, Витао, Хочолава, Болбат — Маркос, Патрик — Тете, Тайсон, Соломон — Фернандо (Сикан, 31).

Шахтер (2-й тайм): Пятов (Шевченко, 77) — Вакула, Кривцов, Матвиенко, Бондаренко — Степаненко, Пихаленок (Дентиньо, 77) — Марлос, Коваленко, Коноплянка — Мораес.

Рух (1-й тайм): Бандура — Романюк, Дуць, Белый, Мысык — Копина, Мартынюк, Брикнер, Бойчук — Синица, Беленький.