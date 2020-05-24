Украина

Бразильский защитник Шахтера пользуется спросом среди европейских клубов.

ПСЖ сделал запрос Шахтеру касательно Додо, сообщает Le10Sport.

По информации источника, французский клуб хотел узнать стоимость 21-летнего футболиста.

В частности, "горняки" готовы продать игрока, но только за 30 миллионов евро. Неизвестно, продолжит ли ПСЖ участвовать в гонке за Додо или нет.

Кроме того, интерес к правому защитнику Шахтера продолжает проявлять Бавария. Мюнхенский клуб сделал конкретное предложение "горнякам" в размере 20 миллионов евро, но ответа пока не последовало.

В начале мая генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, что клуб не устроило предложение Баварии.