Украина

Специалист рассказал о лучшем сезоне в истории Шахтера.

Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу вспомнил легендарный финал Кубка УЕФА в Стамбуле в 2009 году, когда "горняки" первый и единственный раз подняли над головой еврокубок.

"Победа над Вердером случилась из-за того, что я поверил в потенциал своих игроков. Мы хорошо изучили соперника. Мы знали как их атаковать и то, как мы можем им забить гол. В финале против нас играла сильная команда", — рассказал румын в программе Великий футбол.

"Победа в Кубке УЕФА — заслуга президента, который верил в нашу победу. Он был полностью сконцентрирован на этом, он знал, что создаст сильную команду. Его отношения с командой были очень важны, он всегда об игроках заботился, придавал им уверенность и помогал расти".

Ранее экс-наставник Динамо Юрий Семин вспомнил об уходе из столичного клуба в 2009 году.