Украина

Специалист покинул киевский клуб после поражения Шахтеру в полуфинале Кубке УЕФА.

Бывший главный тренер Динамо Юрий Семин признался, что поспешил, когда решил покинуть киевский клуб после поражения в принципиальном противостоянии с Шахтером в полуфинале Кубка УЕФА-2009.

"В тот период со спортивной точки зрения, наверное, это было поспешное решение. Даже если бы мы выиграли тогда Кубок УЕФА, сложно сказать, что я бы остался".

Кроме того, российский специалист поделился мнением о экс-наставнике донецкого Шахтера Мирче Луческу, который был его главным конкурентом в украинской Премьер-лиге.

"Против Мирчи Луческу было интересно встречаться, это большой тренер, он показывал потрясающие результаты, самое главное – воспитывал молодых игроков, которые росли и достигали больших успехов", — заявил Семин в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Александр Алиев заявил, что киевское Динамо не прошло в финал Кубка УЕФА-2009 из-за ошибки Юрия Семина.