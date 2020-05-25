Украина

Донецкий Шахтер вернулся на футбольное поле после карантина, обыграв лидера Первой лиги львовский Рух в товарищеском матче со счетом 4:1. Защитник "горняков" Сергей Кривцов высказался о результате матча, а также поделился мнением о перспективах Руха в украинской Премьер-лиге.

"Была хорошая игра. Считаю, что в положительном плане этот поединок был воспринят как нами, так и игроками Руха. Понравилось, что Рух играл в содержательный футбол. Они старались выходить из обороны в атаку через пас, комбинировать, а не просто бить мяч вперед. Я смотрел поединок львовян с Динамо. Как по мне, Рух выглядел убедительнее".

"Думаю, эта команда будет бороться в УПЛ за первую шестерку. Им не было смысла в товарищеской игре играть в оборонительный футбол. Наш соперник пытался играть в атакующий футбол. Ребята показали себя с лучшей стороны. Думаю, у Руха не было еще игр такого уровня. Позавчера команда сыграла с Динамо, затем с Шахтером. Это очень хороший опыт для львовского клуба

"Для нас это был хороший подготовительный матч перед поединком с Динамо. Мы почувствовали игровые взаимосвязи, тактические моменты. Рух сегодня играл в атакующий футбол. Для нас это первая контрольная игра. Думаю, только плюсы можно занести в актив, как нам, так и Руху", — приводит слова Кривцова официальный сайт Руха.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер — Рух.