Украина

Наставник также признался, что тренировать "бело-синих" очень сложно после эпохи Лобановского.

Бывший главный тренер киевского Динамо Юрий Семин вспомнил период работы в столичном гранде. В частности, специалист рассказал, как ему удалось заработать доверие фанатов "бело-синих".

"У Динамо всегда были великие противостояния со Спартаком. Когда мы встречались с ними в квалификации к Лиге чемпионов (4:1, 4:1), болельщики обеих команд были настроены очень агрессивно и футболисты это чувствовали. После победы над Спартаком болельщики Динамо приняли меня в свой лагерь", — рассказал специалист в программе Великий футбол.

Также специалист рассказал о том, насколько трудно быть тренером Динамо.

"Быть тренером Динамо всегда очень сложно, особенно если ты работаешь после Лобановского. На Валерии Васильевиче всегда были ориентиры, и любого нового тренера сравнивали с ним. Такие сравнения не всегда были правильными. Я скажу, что два президента Динамо и Шахтера — большие молодцы. Игорь Суркис и Ринат Ахметов создавали свои команды по крупицам, делали их сильнее. Украинский футбол держался практически на двух клубах".

Также российский специалист признался, что уход из Динамо в 2009-м было поспешным решением.