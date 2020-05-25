"Горняки" проведут товарищескую встречу против представителя Первой лиги.
Фото: ФК Шахтер
25 мая 2020, 12:59
Шахтер запланировал второй спарринг в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщил официальный сайт "горняков".
В среду, 27 мая, донецкий клуб сыграет против Оболонь-Бровар в Святошино. Начало игры в 11:00 по киевскому времени.
Отметим, что 24 мая Шахтер провел спарринг против Руха, в котором одолел своего соперника.
Напомним, что Шахтер лидирует в УПЛ, имея отрыв от второго места в 13 очков.