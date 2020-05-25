Украина

"Горняки" проведут товарищескую встречу против представителя Первой лиги.

Шахтер запланировал второй спарринг в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщил официальный сайт "горняков".

В среду, 27 мая, донецкий клуб сыграет против Оболонь-Бровар в Святошино. Начало игры в 11:00 по киевскому времени.

Отметим, что 24 мая Шахтер провел спарринг против Руха, в котором одолел своего соперника.

Напомним, что Шахтер лидирует в УПЛ, имея отрыв от второго места в 13 очков.